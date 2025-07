Preta teve apenas um filho, que fez música para ela e acompanhou tratamento

Preta Gil, que morreu ontem aos 50 anos, deixou apenas um filho, Francisco Gil, 30.

Quem é ele?

O artista do grupo Filhos de Gilson é fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller, com quem Preta namorou em meados da década de 1990.

Fran esteve ao lado da mãe durante todo o tratamento. Em dezembro, Preta postou uma foto antes de uma cirurgia complexa, que durou 19 horas, e agradeceu a presença do filho.