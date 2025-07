Preta Gil se tornou cantora por influencia de Ivete Sangalo: 'Incentivou'

Preta se referiu a Sangalo como uma "professora". "A gente sempre teve essa relação de muita amizade, de nos ensinarmos coisas, de fazermos uma pela outra em tudo. Ela tem esse lugar na minha vida, de uma relevância mais que absoluta, de uma relevância definitiva, eu diria".

Gil contou que Ivete foi uma das pessoas que ficou ao seu lado durante o tratamento contra o câncer e que lhe deu forças para enfrentar a doença. "Ela me mandou mensagem no início do tratamento e falou assim: 'Eu sempre te amei, sempre soube como você era importante para mim, mas eu te amo ainda mais e descobri o quanto eu não consigo viver sem você'".