Vale Tudo, amiga em comum: como iniciou namoro de Preta Gil e Otavio Muller

Preta Gil, que morreu ontem, aos 50 anos, em decorrência de câncer, foi casada com o ator Otávio Muller, 59, com quem teve seu único filho.

Como foi o relacionamento

Em uma participação no Domingão com Huck (Globo), Preta revelou que se apaixonou por Otávio assistindo a versão original de "Vale Tudo", onde ele interpretava Sardinha. "Eu me apaixonei pelo pai do meu filho assistindo "Vale Tudo". O Otavio fazia o Sardinha, eu era apaixonada pelo Sardinha. E eu fui atrás de ficar com o Sardinha. E eu fiquei com o Sardinha, temos um filho juntos."