Preta Gil foi expulsa de escola por beijo em Amora Mautner: 'Passada'

Preta Gil, que morreu ontem aos 50 anos, chegou a ser expulsa de uma escola no Rio de Janeiro por beijar uma amiga na sala de aula.

O que aconteceu

Cantora beijou Amora Mautner após um comentário homofóbico de uma professora de matemática. Ela relembrou do caso no livro "Os Primeiros 50".

De acordo com ela, a professora disse que homossexuais eram doentes. "Nos olhamos, levantamos, chocadas com aquele absurdo que a professora havia dito e gritamos: 'A gente é namorada! E ser gay não é doença!'. Para coroar, nos beijamos na boca no meio da sala de aula. A professora ficou passada", destacou em um trecho.