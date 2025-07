Globo faz homenagem e exibe abertura de 'Vale Tudo' cantada por Preta Gil

No lançamento de Vale Tudo, em março passado, Preta foi convidada para cantar o tema de abertura no Domingão com Huck. A medida foi uma homenagem da TV Globo para a artista — que acabou ficando marcado como sua última apresentação na televisão.

Esta não foi a primeira vez que a voz de Preta Gil embalou uma novela da Globo. Em 2023, a cantora cantou ao lado de Ivete Sangalo e Duda Beat na abertura do remake de "Elas Por Elas".

Assista à abertura de "Vale Tudo" na voz de Preta Gil: