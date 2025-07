Gominho, Dieckmann e mais: Preta teve apoio de famosos durante tratamento

Preta Gil morreu, aos 50 anos, neste domingo. Ela foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 e, desde então, lidou com cirurgias, sessões de quimioterapia e cirurgias. Ela deixa um filho, Francisco Gil, de 29 anos.

Durante seu tratamento, Preta contou com o apoio de amigos famosos. Além da doença, ela também precisou lidar com o fim do seu relacionamento de 7 anos com Rodrigo Godoy.

Uma das pessoas que mais esteve com Preta foi Gominho. Quando ela foi diagnosticada, ele chegou a pedir demissão do trabalho para ficar ao lado da cantora e demonstrar seu apoio.