Corpo de Preta Gil deve ser cremado: 'Era o desejo dela'

O corpo de Preta Gil, que morreu ontem aos 50 anos, deve ser cremado — já que esse foi um desejo que a cantora expressou em vida, informou a assessoria de imprensa de Gilberto Gil a Splash.

No entanto, todas as decisões dependem do translado do corpo ao Brasil. "Tudo vai depender do tempo que vai levar para liberar o corpo para o Brasil. O velório deve ser no Theatro Municipal do Rio", disse a equipe de Gil.

A cantora teve complicações em decorrência de um câncer. Preta iniciou tratamento em janeiro de 2023, quando anunciou publicamente o diagnóstico.