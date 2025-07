PLAVE, HUNTR/X, Saja Boys: animações são o momento no K-pop

"Herdeiras do Mar" tem o poder de tocar o leitor com a história de Hana e Emi em uma trajetória de dor e amor fraternal.

Escrito originalmente em inglês, pela americana com ascendência sul-coreana Mary Lynn Bracht, o livro foi lançado em 2018 como "White Chrysanthemum" (Crisântemo Branco) e chegou ao Brasil em português em 2020, primeiro como lançamento inédito da TAG Livros e, posteriormente, divulgado pela Editora Paralela.

Fenômeno mundial, a obra apresenta, em cerca de 300 páginas, uma trama geracional, com duas irmãs no centro de uma guerra que devastou a Coreia durante a ocupação japonesa e fez milhares de mulheres sul-coreanas servirem de "mulheres-conforto", abusadas sexualmente pelo exército japonês.

A perspectiva feminina das protagonistas diante de um cenário de devastação e a culpa que ambas as irmãs carregam é o que faz a história ser tão bonita, tocante e importante. Bracht, que fez mestrado em escrita criativa, viveu em uma comunidade de expatriados sul-coreanos nos Estados Unidos e, assim, resolveu escrever sobre a história cruel das "mulheres-conforto".

Além disso, a obra nos mostra outra realidade feminina do país: a das haenyeos, mulheres que mergulham sem qualquer equipamento de respiração e colhem frutos do mar na ilha de Jeju, no sul do país. Desde criança, elas treinam no mar, a prender a respiração. Em 2016 elas foram reconhecidas pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Momento Dramas

Imagem: tvN/VIKI/Divulgação

"A Cidade e a Lei"

Depois de três anos, um dos queridinhos das dorameiras, Lee Jong-suk, retorna como um dos advogados protagonistas de "A Cidade e a Lei", onde acompanhamos um grupo de colegas que dividem o mesmo prédio e se reúnem para comer e comentar seus casos. É uma espécie de 'Hospital Playlist' com advogados e conta com um elenco de peso, além da química interessante entre o casal principal, interpretado por Jong-suk e Ga-young. Destaque para as comidas do grupo! "Law and the City", 2025 | Criação - tvN | Elenco - Lee Jong-suk e Moon Ga-young | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul