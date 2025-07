'Pânico generalizado': Preta estava nos EUA com Caetano no 11 de setembro

Para sair do país, Preta conta que a Universal — gravadora de Caetano Veloso — montou uma "verdadeira operação". Eles foram levados ao México para, depois, voltarem ao Brasil. "Então, passamos pela fronteira, chegamos a Tijuana, e, em um pequeno aeroporto, pegamos um avião até a Cidade do México. Tijuana é bem coisa de filme também. Você atravessa e é outra realidade. Ficamos um dia na Cidade do México, dormimos lá e acabamos saindo para jantar em um clima de 'conseguimos sair dos Estados Unidos'. Uhul! No dia seguinte, pegamos um voo Cidade do México-Brasil."

Morre Preta Gil

A cantora teve complicações em decorrência de um câncer. Preta iniciou tratamento em janeiro de 2023, quando anunciou publicamente o diagnóstico.

Em dezembro de 2023, Preta anunciou a remissão do câncer após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. A remissão não é sinônimo de cura. É preciso que a remissão dure pelo menos cinco anos.

Contudo, em agosto de 2024, novos tumores foram detectados, marcando a volta da doença em diferentes partes do corpo. Ela descobriu novos tumores em diferentes partes do corpo: em dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão no ureter.