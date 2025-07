'O Diabo Veste Prada 2': australiano será par romântico de Anne Hathaway

O ator Patrick Brammall, 49, foi escolhido como par romântico com Anne Hathaway, 42, em "O Diabo Veste Prada 2".

O que aconteceu

Brammall foi adicionado ao elenco em substituição ao ator Adrian Grenier. Na sequência do longa, Andy, vivida por Hathaway, vai se apaixonar pelo personagem interpretado pelo ator australiano. As informações são do Entertainment Weekly.

Grenier não retornará com Nate para a sequência. O personagem não foi bem recebido pelo público no primeiro filme, por isso nem foi escalado para a continuação.