'Humor provoca reflexão', diz Porchat sobre papel da comédia na sociedade

Fábio Porchat, 42, é o convidado especial de Ronnie Von, 81, no "Companhia Certa" (RedeTV!). O humorista foi responsável por comandar programa de homenagem ao apresentador no final de semana e agora abre o jogo sobre humor, Paulo Gustavo e a criação do "Que História É Essa, Porchat?" (GNT).

O que aconteceu

No bate-papo, o humorista contou que o programa "Que História É Essa, Porchat?" deu certo por deixá-lo explorar sua facilidade em improvisar. "Pensei: 'O que eu sei fazer? Sei bater papo, improvisar, consigo melhorar as histórias das pessoas e ainda sou engraçado [...] E se eu fizesse o programa só com o 'filé mignon' dos talk shows?'