Gominho desabafa após morte da amiga Preta Gil: 'A vida não dá trégua'

Na sequência, o influenciador refletiu sobre o taoismo, filosofia chinesa sobre a ordem natural do universo e o caminho da vida. "TAO e sabedoria do silêncio interno", postou.

TAO e a sabedoria do silencio interno! -- ✌🏽❤️🎶 (@Gominho) July 21, 2025

Gominho era um dos amigos mais próximos de Preta. Ontem, antes da notícia da morte da cantora, ele a homenageou com uma postagem que comoveu os seguidores.

Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deus mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!

-- Gominho sobre Preta

Morre Preta Gil

Preta Gil morreu neste domingo aos 50 anos após complicações em decorrência de um câncer.