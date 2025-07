Corpo de Preta Gil não tem data para chegada ao Brasil; velório será no Rio

Comunicado publicado por Gilberto Gil sobre o corpo da filha Imagem: Divulgação

Gil também garantiu que trará novas informações assim que os detalhes forem definidos. "Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui".

Artista encerrou o comunicado agradecendo as mensagens de carinho e amor para sua família. "Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos."

"Desejo dela"

O corpo de Preta Gil deve ser cremado — já que esse foi um desejo que a cantora expressou em vida, informou a assessoria de imprensa de Gilberto Gil a Splash.

No entanto, todas as decisões dependem do translado do corpo ao Brasil. "Tudo vai depender do tempo que vai levar para liberar o corpo para o Brasil. O velório deve ser no Theatro Municipal do Rio", disse a equipe de Gil.