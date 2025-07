Filho de Andressa Urach aumenta tamanho do pênis por incentivo da mãe

Andressa, que acompanhou tudo de perto, destacou que a harmonização é para melhorar a autoestima. "Não é só sobre tamanho. É visual. Os homens ligam muito pra isso, e tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena", explicou a criadora de conteúdo adulto.

Como mãe, a gente quer garantir que tá tudo certo, né? Mas fiquei bem tranquila, ainda mais pelo doutor ser muito técnico e atencioso. O resultado ficou bonito e natural, do jeito que tem que ser.

Andressa Urach

O filho de Andressa, que também trabalha com entretenimento +18, diz que a intenção é agradar os fãs. "O público do conteúdo adulto quer ver estética, performance e presença. A harmonização me ajuda a estar mais pronto fisicamente, mas também psicologicamente".

Método usado por Arthur combina bioestimuladores que ativam a produção natural de colágeno com preenchimento de ácido hialurônico. Essa combinação garante "volume imediato e melhora da textura da pele", de acordo com o biomédico Vitor Mello, responsável pelo procedimento.

Arthur confirma que o procedimento foi tranquilo. "Foi mais simples do que eu imaginava. O Dr. Vitor me passou muita confiança, explicou tudo com calma e me deixou à vontade".