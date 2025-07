Fábio Assunção lembra namoro com Preta e mensagem: 'Espero que tenha lido'

Fábio revelou ter enviado uma mensagem para Preta na véspera de sua morte. "Ontem eu estava a noite em casa e vi a notícia. Há alguns meses, eu não falava com ela. Antes de ontem, mandei uma mensagem pra ela, as 19h, falando: 'Preta, tô sabendo que tá complexo. Se você quiser conversar me liga. Saudade, te amo.' Espero que ela tenha lido a tempo."

Porque quando escrevi, fiquei pensando exatamente nisso, que a gente vai adquirindo pessoas na vida que leva pra sempre e a gente não consegue se despedir. Antes de ontem me veio esse pensamento e pensei: vou mandar essa mensagem pra Preta. Fábio Assunção