Ex-marido de Preta se emociona em despedida: 'Iluminou minha vida'

Rafael Dragaud, ex-marido de Preta Gil, lamentou a morte da cantora. Eles foram casados no início dos anos 2000, após a separação dela de Otávio Müller, pai de Francisco, seu único filho.

O que aconteceu

Em homenagem, Rafael contou acreditar que a vida poderia surpreender, mesmo contra todos os prognósticos. Ele disse sentir "uma brechinha de esperança" no tratamento. "Ia ser tão bom! Mas... não deu."