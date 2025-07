'Holofote incomum e surreal': Novo CEO comenta flagra de antecessor em show

Pete acrescentou que os últimos dias trouxeram um frenesi da mídia que a maioria das empresas jamais vê, então o holofote tem sido surreal para a equipe. Ele deixou claro que a Astronomer foi construída por pessoas que prosperam com problemas difíceis, então, ao assumir este cargo, ele está garantindo que a base da empresa permaneça sólida, e também deu um reconhecimento à equipe atual por sua resiliência.

Relembre o caso

Kristin Cabot e Andy Byron apareceram no telão do show do Coldplay durante a brincadeira do "beijo cam" na quinta-feira passada. Nas imagens, Byron aparece de braços dados com Kristin Cabot, chefe de recursos humanos da Astronomer. Ao perceberem estarem sendo filmados, ela cobriu o rosto, enquanto ele tentou sair do enquadramento. O vocalista do Coldplay, Chris Martin, inicialmente pensou ter flagrado um momento romântico, mas logo percebeu o constrangimento: "Ou estão tendo um caso ou são muito tímidos. Espero que não tenhamos feito algo ruim", brincou o músico.

Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, enquanto Cabot divorciou-se de Kenneth Thornby em 2022 após quatro anos de processo, segundo registros judiciais de Massachusetts. O CEO assumiu a liderança da Astronomer em julho de 2023 - empresa que arrecadou US$ 93 milhões em investimentos em maio com apoio de gigantes como Bain Capital e Salesforce.

Em um comunicado emitido pela Astronomer ontem, foi anunciado que Byron renunciou ao cargo.