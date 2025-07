'Estava constrangida': como Preta foi parar na novela 'Mutantes', da Record

Preta disse que não se sentia em casa na Record. "[...] diferentemente da Globo, onde eu sempre me sinto em casa: passa um diretor que é meu amigo, passa outro que também é meu amigo."

O fato de se tratar de uma emissora evangélica também pesou para a cantora. "Nada contra os evangélicos. Se tem uma coisa que respeito é a religião das pessoas. Tanto que cheguei a frequentar igrejas evangélicas (com fervor!). Mas o problema é que sempre entrava algum bispo no estúdio dando suas opiniões sobre as cenas. Em uma delas, minha personagem rezava e, como o autor também não era evangélico, no roteiro tinha velas e eu unia as mãos para representar. Então, um bispo entrou e disse que não podia ter vela nem rezar com as mãos unidas, pois era 'coisa de católico'."

Preta Gil disse ter intimidade com diferentes religiões, mas "aquilo de entrar um pastor no estúdio e cochichar com o diretor me dava agonia". "A gente sabia que iam mudar tudo. Eu tenho que ser muito honesta."

Morre Preta Gil

A cantora teve complicações em decorrência de um câncer. Preta iniciou tratamento em janeiro de 2023, quando anunciou publicamente o diagnóstico.