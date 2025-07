Documentário sobre Marília Mendonça promete material pessoal inédtio

O Prime Video anunciou hoje a produção de uma série documental original sobre a vida e o legado de Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, em 2021 em um acidente de avião. O anúncio acontece em meio aos imbróglios envolvendo a mãe da cantora.

As filmagens começam em setembro deste ano, na capital goiana, cidade onde a artista construiu sua carreira. Ainda sem título definido, o projeto será distribuído globalmente pela plataforma.

A série promete mergulhar nos arquivos pessoais, incluindo entrevistas inéditas com familiares, amigos e colaboradores. A narrativa acompanhará desde sua infância em Cristianópolis (GO) até o auge como a artista feminina mais ouvida do país, responsável por abrir caminho para mulheres no gênero sertanejo.