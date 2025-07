Anne Hathaway mostra caracterização para 'O Diabo Veste Prada 2'

Anne Hathaway, 42, mostrou pela primeira vez a caracterização de Andy Sachs em "O Diabo Veste Prada 2".

O que aconteceu

Atriz publicou uma foto vestida como a protagonista do filme, que ganhará uma sequência no próximo ano. Ela fez a postagem hoje em seu perfil no Instagram.

Artista posou com um conjunto riscado preto e uma bota de salto da mesma cor. Sem dar mais detalhes sobre a produção, indicou que estava em Nova York para realizar as gravações do longa-metragem.