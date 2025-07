Além da música, Preta Gil deixou legado como empresária de talentos

Pabllo Vittar, Xamã e Pequena Lo são outros nomes que tiveram suas carreiras bem-sucedidas sob o comando da sociedade formada por Preta Gil. A Mynd8 já chegou a representar mais de 350 influenciadores.

No papel de empresária de sucesso, Preta, de alguma maneira, impulsionou todos nós - que "fugimos do padrão" - deixando um legado bastante potente.

Foi com ela que eu, um homem gordo, ouvi pela primeira vez sobre o combate à gordofobia. E foi também em seu "abraço" (era assim que eu me sentia perto de Preta Gil, abraçado) que entendi que estava tudo bem buscar a minha liberdade sexual e que o amor, de todas as maneiras, também importa.

Mesmo se não houvesse uma herança musical, busca pela diversidade e liberdade, ou toda a mudança no cenário da relação marcas e influenciadores do país, Preta Gil, em seus últimos momentos, ainda nos deixa um novo ensinamento: o amor pela vida.

Até o último respiro, e mesmo após muito sofrimento, Preta Gil nunca desistiu de viver. E é esse aprendizado que talvez seja seu maior legado para nós.