Ex-BBB e nora se despede de Preta Gil: 'Silêncio no coração do país'

Alane continuou. "Hoje, penso com carinho em tudo o que ela deixou. E me uno em afeto a quem carrega sua luz, especialmente ao meu amor, o Fran, com quem tive a sorte de cruzar caminho e que hoje é abrigo dessa memória tão viva. Admiro imensamente sua trajetória e tudo o que representa."

Ela finalizou. "Preta, você segue em minhas orações. Obrigada por tudo o que foi e por tudo o que é e sempre será. Vá em paz, cercada do amor que sempre semeou."