Solteira, Carolina Ferraz diz que 'homem hétero brasileiro é muito chato'

Ela destacou que não força para se encaixar em um relacionamento. "Eu vejo umas pessoas fazendo tanta força para se relacionar. Eu não tenho isso em mim. Eu sou ótima sozinha. Não quero fazer força para entrar em uma relação".

Ferraz também disse ser uma mulher de iniciativa. "Não adianta muito o cara ficar a fim se eu não estiver a fim dele, a menos que eu esteja desocupada, muito a fim de fazer uma bagunça... Se eu não gostei, não há aproximação, algo tem que me despertar ali, e é difícil isso acontecer. Então, normalmente, quando acontece, rola uma história".

Carolina Ferraz é discreta em sua vida privada. A atriz é mãe de Valentina, do relacionamento com o italiano Mario Cohen; e Isabel, da relação com o médico Marcelo Marins.