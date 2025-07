Se não era uma cantora à altura do pai, Preta conjugava méritos próprios

A parte interna do encarte do CD trazia uma foto da cantora nua, deitada, olhando para a câmera —na imagem da capa, seu corpo era coberto por fitas de Senhor do Bonfim. Anos depois, a cantora lembrou que seu pai, na época, disse a ela que aquilo era "desnecessário" e que iria "desvirtuar" as atenções sobre o disco. De fato, falou-se muito mais das imagens —e do debate, ademais pertinente, sobre gordofobia, moralismo e padrões de beleza— do que da música presente ali.

Porém, pelo menos um hit saiu dali, com a força de sucesso que rompe barreiras de gerações e nichos de público. "Sinais de Fogo", de Ana Carolina e Antonio Villeroy, dava indicativos do apelo pop da música de Preta. Um apelo, já ali, turbinado pela sua presença em sites de celebridades, em reportagens sobre seu corpo, suas roupas, seus namoros.

Apesar de pouco tratado pela crítica, o disco trazia um pop saboroso de sotaque brasileiro, leve, com uma alegria ao mesmo tempo solar & noturna, Rio & Bahia, charm & samba-reggae, que plantava as bases estéticas que ela seguiria ao longo da carreira.

Outra vocação também já se mostrava ali: para além das rádios populares, o álbum teve penetração ainda maior num público específico da noite, de festa, LGBTQIAPN+ —novamente reforçado pela liberdade que sua presença como celebridade afirmava.

No texto de apresentação do disco, Jorge Mautner sintetizava com sua verve a essência da arte de Preta. Ele fala em "paisagem onde coabitam a selva e a cidade", "sensualismos e doçuras", "realização do amor, da felicidade, da alegria, da paixão e do orgasmo", "paz dentro da guerra", "coisas do bem querer" e "pequenos átomos de antigos e eternos carnavais" —num certo sentido, intuindo naquela musicalidade o bloco carnavalesco que a cantora criaria em 2009.

Por fim, Mautner concluía, exclamativo: "Dá uma vontade louca de beijar a boca da cantora!!! E sair dançando por aí, sentindo o azul da felicidade do céu do Brasil brilhando lá em cima!!!".