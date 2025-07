Ex-Menudo se diz orgulhoso de ter ajudado irmãos Menendez com depoimento

Ele elogiou a decisão do juiz que reduziu a pena. "O juiz tomou uma decisão sábia e prudente. Agora é o momento para o sistema implementar mudanças em diversas áreas, especialmente em relação ao tempo de prescrição desses crimes", refletiu.

Relato de abuso sexual

Irmãos tiveram a sentença de prisão perpétua reduzida para 50 anos, e agora podem tentar a liberdade por bom comportamento. Erik e Lyle Menendez foram presos pelo assassinato dos pais, em agosto de 1989. Durante o julgamento, ambos disseram ter sido abusados sexualmente pelo pai.

Roy Rosselló também foi vítima de abuso de José Menendez. O pai dos irmãos Menendez era vice-presidente da RCA, gravadora do Menudo. Em entrevista a Splash em 2024, ele afirmou: "José Menendez sempre me olhava com malícia e desejo e parecia que ele já sabia o que queria fazer comigo. Eu não sabia exatamente o que estava por vir, mas sentia que mais uma vez seria usado como um objeto, o que me deixou profundamente desconfortável e vulnerável".

O músico relata ter sido entregue como objeto ao empresário José Menendez aos 14 anos. Roy relata que a violência sexual ocorreu na mesma semana em que o grupo porto-riquenho assinou o seu primeiro contrato com a gravadora RCA. "No dia do estupro, Edgardo [Diaz, empresário do Menudo] não se opôs quando José Menendez insistiu para que eu tomasse a taça de vinho, eu só tinha 14 anos. Menendez foi insistente, me pressionando até que eu bebesse tudo".

Juiz afirma que depoimento de Roy influenciou a decisão. Oito meses antes de matar os pais, Erik Menendez escreveu uma carta para um primo denunciando os abusos do pai. Esse depoimento não foi levado em consideração no julgamento. "Um erro fatal foi que a sociedade não estava pronta para entender que homens e meninos também são vítimas de abuso", disse Rosselló ao The Sun.