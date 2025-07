Robert Pattinson diz que odiou cenas de sexo em 'Crepúsculo': 'Ridículo'

De acordo com ele, o mais difícil foi superar a classificação restrita a menores de 17 anos. "A parte mais difícil foi contornar a classificação R. É engraçado quando as pessoas falam sobre as cenas de sexo no livro, porque não há nenhuma. Releia! Elas sempre desaparecem para o preto!", declarou.

Estrela de "The Batman" dispensou o romantismo nas gravações no mar. "Tentamos nos beijar, mas calculamos mal a força da maré, então foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Havia ondas enormes, e Kristen e eu estávamos em cima de caixas amarradas à praia. Era impossível!", confessou.

Robert Pattinson também criticou seu personagem, o vampiro Edward Cullen. À Empire, o classificou como ridículo e disse que o interpretou "como um maníaco-depressivo que odeia a si".