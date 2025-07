Preta Gil teve paixão platônica por Ana Carolina: 'Ela não quis saber'

A artista ressaltou que, embora sua paixão não tenha sido correspondida, ela e Ana Carolina preservaram a amizade. "A música 'Sinais de Fogo' ela fez para mim, e a inspiração foi a nossa relação platônica. Eu era muito a fim dela, ela gostava muito de mim também, mas não queria sexo comigo. Ela alimentava uma coisa sedutora para eu ficar ali, mas na Hora H nada rolava. Nós nunca ficamos. Nunca dei um beijo de língua nela. Não era para ser mesmo. E ela diz: 'Te dei coisas muito melhores, te dei canções'", contou Preta no Surubaum.

Preta Gil viveu quatro casamentos. Seu primeiro casamento foi com Otávio Müller. Depois, ela se envolveu com Rafael Dragaud. O terceiro matrimônio foi com Carlos Henrique Lima e o mais recente foi com Rodrigo Godoy. Ela também viveu affairs com famosos como Caio Blat, Marcos Palmeiras e Marcos Mion.