Preta Gil sofreu racismo de motorista de van escolar: 'Filha de macaco'

Minha mãe foi para cima com tudo, pegou a mulher pelo pescoço e a sacudia. E batia com a bengala no carro da mulher. 'Você chamou minhas filhas de macacas?' Preta Gil sobre reação da mãe após ela e os irmãos sofreram racismo

Segundo a cantora, a escola ignorou o episódio. A instituição de ensino fez pouco caso do racismo e a motorista não foi punida por sua atitude discriminatória.

Na autobiografia, Preta Gil também contou que passou por letramento racial em 2016. A artista ressaltou que só a partir de então tomou conhecimento da conotação racista de palavras usadas por muitas pessoas no dia a dia, como "mulata" e "denegrir", e que desconhecia o que é colorismo. "Comecei a repensar uma série de coisas", destacou, ao afirmar que passou a enxergar a si mesma de outra forma e a se engajar mais ativamente no combate ao racismo.