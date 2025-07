Preta Gil queria viver mais 50 anos, diz editor de autobiografia da cantora

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, mas, segundo o jornalista Guilherme Samora, seu desejo era de viver mais 50 anos. Samora é editor da autobiografia "Preta Gil: Os primeiros 50".

Segundo o jornalista contou exclusivamente a Splash, ao pensar no título da obra, Preta queria deixar claro sua vontade de viver ainda mais.