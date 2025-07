Preta Gil era afilhada de Gal Costa: 'Ela me pegou no colo logo que nasci'

Preta Gil, que morreu neste domingo, aos 50 anos, em decorrência de um câncer, era afilhada de Gal Costa —a ícone da MPB faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos, vítima de um infarto.

O que aconteceu

Preta era bastante próxima de Gal, sua madrinha. A filha de Gilberto Gil já contou que Costa a pegou no colo assim que ela nasceu. "Ela me pegou no colo logo que eu saí da barriga da minha mãe", disse ao homenagear Gal no ano passado.

Cantora afirmou que Gal sempre foi presente, além de ter sido sua "maior inspiração na música, na vida e no coração". Em relato, ela afirmou que os momentos vividos ao lado de Costa foram "especiais, emblemáticos, fortes e inesquecíveis".