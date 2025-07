Do diagnóstico ao tratamento nos EUA: a trajetória de Preta contra câncer

Preta Gil morreu neste domingo aos 50 anos após complicações em decorrência de um câncer —iniciou tratamento em janeiro de 2023, quando anunciou publicamente o diagnóstico. A informação da morte foi confirmada pela equipe da artista em contato com Splash.

O anúncio do do diagnóstico

Em janeiro de 2023, Preta anunciou publicamente o diagnóstico de câncer de intestino. Ela descobriu o adenocarcinoma após ser internada com desconfortos intestinais. Durante o tratamento, enfrentou sessões de quimioterapia, radioterapia e cirurgias, além de uma grave infecção generalizada (sepse) que a deixou internada na UTI.

"Quando fazia as fezes, era com sangue, com muco, tinha um formato diferente. E achava normal. Você que está em casa e diz 'que nojo', não! É muito importante a gente olhar para as nossas fezes", contou no Mais Você em junho daquele ano. "Se eu estivesse em casa, eu não estava mais aqui", disse no Conversa com Bial.