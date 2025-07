TV, OnlyFans, influencer: por onde andam as musas da Banheira do Gugu?

Núbia Oliiver

Núbia Oliiver, 51, iniciou a carreira como modelo, foi assistente de palco e também foi estrela da Banheira do Gugu no início dos anos 2000. Ela entrou para o "Guinness Book" como a mulher que mais posou nua em revistas masculinas após participar do quadro.

Posteriormente, ela participou do reality A Casa dos Artistas e atuou como repórter do Atualíssima (Band). A artista se casou com o empresário Paulo Santana em 2008, mas ficou viúva em 2016. Ela ainda superou um câncer de intestino e, hoje, atua como musa do OnlyFans.

Solange Gomes

Solange Gomes, 52, começou a carreira como modelo e ganhou projeção nacional como musa do quadro de Gugu Liberato. Ela estampou capas de revistas masculinas, desfilou no Carnaval, mas ao engravidar da filha, Stephanie, encurtou sua passagem na atração do SBT.