Pai do filho de Preta Gil fez primeira versão de 'Vale Tudo'

"É o maior orgulho. Fui em um festival em que o Francisco cantou o solo e fomos eu, Preta, Adriana, o Rodrigo... Somos tropicalistas, né? Cara, de repente, todo mundo na plateia cantando a música do Francisco, todas as músicas. E aí foi uma choradeira. É o maior barato, cara. É uma glória" Otavio Muller sobre o filho no Conversa com Bial

Otavio Muller e Preta Gil Imagem: Reprodução/Instagram

Muller estreou sua carreira na TV em 1988, na primeira versão de "Vale Tudo" (Globo). Ele interpretava Sardinha, o amigo de Solange (Alice Wegmann), que no remake é interpretado por Lucas Leto.

Otávio é primo do cantor Cazuza. "O Cazuza é meu primo de segundo grau. O Cazuza me conhecia desde menininho, gordinho, pequenininho... Aí o Cazuza pintou na sala, olhou para mim e falou: 'Caraca, você é ator?'. E a partir daí, ele me indica para o Gilberto Braga, que escreve para mim o Sardinha, de 'Vale Tudo'. Ficamos amigos eu e o Cazuza. Ficamos realmente amigos", contou durante entrevista ao Conversa com Bial.

Atualmente, Otávio está no elenco de duas produções do Globoplay: a série "Pablo e Luisão" e a novela "Guerreiros do Sol".

O artista também poderá ser visto em "Três Graças", próxima novela das nove da Globo. Segundo informações do jornal O Globo, ele será o pai da personagem de Juliana Alves.