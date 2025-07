Morre Preta Gil, cantora e empresária, aos 50 anos, vítima de câncer

Na obra, Preta relata que, aos 15 anos, logo após seu aniversário, conheceu Adriana. "Ela era vendedora em uma loja de roupas no shopping e era amiga de alguns amigos meus. Tinha seus 20 anos, era linda, era modelo e andrógina. E me apaixonei. A exemplo do que acontecia com os crushes da escola, Adriana me prendeu a Salvador."

Preta Gil dá selinho em Fernanda Paes Leme Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora contou que o flerte continuou por alguns meses até o Réveillon de 1990, na Praia do Forte, quando deram o primeiro beijo. "Na virada do ano, alguém inventou que tinha que subir em uma cadeira para pular com o pé direito à meia-noite. E procurei um banco, qualquer coisa, para subir. E não tinha. Adriana já estava em um banquinho e me puxou pela mão. Subi no mesmo que ela. Quando deu meia-noite, ela propôs: 'Quer namorar comigo?'. E me deu um beijo à meia-noite da vidada do ano. Salvador, que era um terror em minha vida, virou uma festa."

O relacionamento não durou muito tempo. No mês seguinte, Pedro Gil sofreu um acidente de carro, aos 20 anos, e morreu. Preta, então, deixou Salvador e voltou a morar de vez no Rio de Janeiro para ficar ao lado da mãe, Sandra Gadelha. No Rio, estudou teatro na CAL (Casa de Artes de Laranjeiras) e foi convidada pela cantora Marina Lima, sua prima, a participar do clipe "Criança", dirigido por Flavio Colker, com produção de Andrucha Waddington e Zé Henrique Fonseca.

Preta Gil nunca escondeu de ninguém com quem perdeu a virgindade: o ator Marcos Palmeira (Marquinhos, para os íntimos). Os dois começaram a namorar quando ela tinha 16 anos. Seu primeiro marido foi o ator Otávio Müller, com quem teve seu único filho, Francisco Gil Moreira Müller de Sá, quando tinha 20 anos. Francisco Gil é pai de Sol de Maria, fruto de seu casamento com Laura Fernandez.