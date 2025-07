'Um dia eu vou entrar aí': ex-faxineira realiza sonho no Copacabana Palace

Cassia e Ana Maria durante visita ao Copacabana Palace Imagem: Reprodução/Instagram/@cassia.almeidaf_

Relação entre mãe e filha emociona a internet

A parceria entre as duas se consolidou ao longo da vida. "Cassia sempre correu atrás comigo, vendendo as coisas na rua. Vendia bombom, vendia roupa. Sempre ajudou a família, e nunca abandonou nem a mim e nem a família. Até hoje, ela 'tá' sempre preocupada com a gente aqui no Brasil", diz Ana Maria.

O vídeo em que Ana Maria conhece o hotel tem quase 30 mil visualizações. Nos comentários, os internautas comemoram a conquista da família e elogiam a atitude de Cassia. "Eu realmente não esperava que o vídeo fosse viralizar, foi um momento emocionante. Cada lágrima, cada sorriso, cada abraço. Tudo ficou registrado como uma lembrança inesquecível de um dia muito especial para nós duas", diz a modelo.