Lexa mostra homenagem que noivo fez à filha do casal: 'Tatuagem da Sosso'

Lexa mostrou nas redes sociais a homenagem que seu noivo, Ricardo Vianna, fez para a filha do casal.

O que aconteceu

Ele tatuou os pés da bebê na costela. Lexa postou um vídeo do noivo sem camisa e deu zoom na tatuagem: "E essa tatuagem mais linda do mundo, aqui?"

A filha do casal, Sofia, morreu três dias após o nascimento. Ela nasceu prematura, com 25 semanas, após uma gravidez de alto risco. Lexa sofreu uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de HELLP — condição em que o corpo da mãe destrói glóbulos vermelhos e apresenta elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas.