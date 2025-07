Jesus Luz diz que teve 'conexão espiritual' com Madonna: 'Não foi só sexo'

Jesus Luz, 38, recordou o namoro de dois anos com Madonna, 66, entre 2008 e 2010.

O que aconteceu

Luz disse manter boas memórias da relação com Madonna, que ele afirma ter sido uma "conexão espiritual". "A gente era muito uma troca espiritual e acho que a base do relacionamento foi essa conexão espiritual. Não teria como eu ficar com uma pessoa dois anos, 30 anos mais velha que eu, só por paixão, só por sexo ou param e dar bem. Teve ali uma conexão espiritual e isso dava uma liga muito forte nessa diferença de idade. Para mim, é nítido isso", declarou durante participação no WOW Podcast.

Modelo afirmou que o namoro com Madonna lhe proporcionou aprendizados para a vida toda, inclusive sobre como lidar com a fama. "Coloquei uma regra na minha cabeça para viver aquilo. Não foi como as pessoas falam, de fingir que estava acostumado. Eu não fingi costume, sabe? Meu pensamento principal era: 'eu estou apaixonado, amando essa pessoa, essa pessoa me admira. Se eu me deslumbrar com isso vai haver um rompimento'".