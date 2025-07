Isabelle Nogueira rebate crítica após postar foto de biquíni: 'Vai treinar'

Isabelle Nogueira, 32, foi criticada após postar fotos de biquíni.

O que aconteceu

Ela posou com um biquíni de oncinha no Amazonas. "Dia delícia na minha terra. O território mais lindo do mundo!", escreveu na legenda.

As fotos renderam muitos elogios. "Diva do Amazonas", escreveu um fã. Outra seguidora declarou: "Cunhã que carrega no olhar a força da floresta e no sorriso o brilho do rio".