Quem é mãe de Preta Gil? Sandra Gadelha é discreta e inspirou música 'Drão'

Em abril deste ano, Gadelha se emocionou quando Preta Gil subiu ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, para uma participação especial no show do pai durante a música "Drão".

Drão, o amor da gente é como um grão/ Uma semente de ilusão/ Tem que morrer pra germinar/ Plantar nalgum lugar/ Ressuscitar no chão nossa semeadura/ Quem poderá fazer aquele amor morrer/ Nossa caminhadura

Letra da múisca 'Drão'

Sandra e Gilberto Gil ficaram juntos por 11 anos. Mãe de três dos filhos de Gilberto Gil, Sandra passou momentos delicados com o cantor, acompanhando ele no exílio de 1969 a 1972, sendo homenageada com a música "Sandra", presente no álbum "Refavela", de 1977, composta quando ele foi preso em Florianópolis.

O apelido Drão foi dado por Maria Bethânia. Irmã de Dedé Veloso, ex-esposa de Caetano, Sandra Gadelha fez parte do grupo de artistas que virariam as lendas do MPB, sendo amiga pessoal de Caetano, Maria Bethânia e Gal Costa, que era madrinha de sua filha, Preta.