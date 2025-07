'Heleninha é chata e cativante': Paolla rebate crítica e explica construção

Não é uma personagem para ser simpática, nem agradável. Ela é para mexer com a gente, deixar desconfortável em todos os níveis. Optei por fazê-la assim. Não é para achar graça, nem bonitinho.

A atriz se diz satisfeita pelo que consegue levar ao ar. "Não é fácil. Já sabíamos que teríamos comparações. Tenho que lidar com um público mais ativo. Virou um grande esporte falar da novela —é isso que a torna um grande sucesso... Agradeço por ter ferramentas hoje para me colocar diante dessa situação e, mesmo assim, ter certeza do caminho artístico que escolhi. E saber que críticas e opiniões não têm a ver apenas com o meu trabalho, mas com a novela em conjunto".

Ela agradece por passar pelo maior desafio de sua carreira em uma fase mais madura. "Quando não temos ferramentas para passar por um momento difícil, é complicado. Ao mesmo tempo, só conseguimos as ferramentas passando pelas tormentas. Essa é a vida. Aprendemos passando pela dificuldade. Não estou dizendo que críticas são dificuldades. Elas são ótimas. Fazem parte do nosso trabalho. Às vezes, bem-vindas, interessantes.. Outras vezes, rasas. Virou um esporte bater em novela".

Me sinto mais leve. É o momento mais interessante e delicioso da minha carreira. Tive a oportunidade de estar no lugar em que desejei.

Críticas não atrapalham

As críticas não interferem a maneira que Paolla constrói sua Heleninha, garante a atriz. "Não dá para ficar toda hora defendendo a personagem. Ela é assim. A gente está falando de uma família super rica, que lida com esses problemas —e isso faz parte da nossa sociedade".