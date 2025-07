Gilberto Gil disse que Preta Gil poderia 'ir embora' se estivesse sofrendo

A artista ressaltou que "foi ótimo" o pai ter dito isso para ela. "Eu estava na merda. Tinha acabado de voltar da sepse. Estava com risco oito de morte, ainda na UTI, minha pressão batia 23. Eu estava na iminência [de morrer], era alerta vermelho máximo. Todo mundo preocupado. Os médicos [diziam]: 'ela pode ir embora a qualquer hora, a gente não conseguiu estabilizar ela'. Eu estava com pancreatite, estava com pneumonia, tudo ferrada. O corpo colapsou mesmo".

Preta Gil também contou que a fala de seu pai pode ter relação com a internação dele em 2016. Na ocasião, Gilberto Gil foi hospitalizado para tratar insuficiência renal crônica e, de acordo com a artista, em determinando momento ele "desistiu" do tratamento. "Eu acho que ele se colocou nesse mesmo lugar", recordou ela no programa.