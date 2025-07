Edu Guedes chorou ao falar com a filha sobre morte e herança: 'Não é fácil'

Edu Guedes, 51, chorou ao conversar com Maria Eduarda, sua filha de 16 anos, sobre morte e herança.

O que aconteceu

O apresentador, que retirou um tumor no pâncreas, precisou falar com a filha sobre herança. "Foi uma das conversas mais duras da minha vida. Tive que explicar sobre os bens, as empresas e como conduzir a vida caso acontecesse algo", revelou em entrevista ao Domingo Espetacular (RecordTV).

Edu contou que foi uma conversa muito difícil. "Você ter que esperar alguma coisa para ter a possibilidade de estar livre daquilo, não é fácil. Menos de 10% das pessoas que têm esse tipo de problema vivem", afirmou.