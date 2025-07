Convidada revela motivo para dormir em show de Gusttavo Lima em casamento

Marcela Moreno, convidada do casamento de Eder Militão e Tainá Castro que dormiu enquanto Gusttavo Lima cantava, comentou sobre seu sono na festa.

O que aconteceu

Técnica em Administração revelou sua tristeza em dormir no show do cantor sertanejo. "Fiquei triste porque queria muito ver o show dele. Estava muito ansiosa, então acho que essa ansiedade acabou me atrapalhando um pouco", disse ontem nos stories do Instagram.

De acordo com ela, não tinha dimensão do que havia acontecido. "Quando acordei e me contaram, não achei que tinha sido [o que foi]. Achei que ele tinha mencionado no palco, mas fiquei muito triste quando vi, por ter perdido essa oportunidade. Ele ali tão pertinho de mim, até agora estou em êxtase", revelou.