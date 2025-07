Cissa Guimarães se declara ao filho após 15 anos de morte: 'Feridas doídas'

Cissa Guimarães, 68, homenageou o filho Rafael Mascarenhas em seu aniversário de morte.

O que aconteceu

Atriz ressaltou a dor com a perda do filho. "Hoje, 15 anos de aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma. Aceitação e gratidão. Acima de tudo, amor imenso, infinitude de aprendizado e luz", disse hoje no Instagram.

Apresentadora aproveitou para agradecer os ensinamentos do filho. "Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo, meu amor, 15 anos de luz que você nos traz sempre", reforçou.