Celso Portiolli chora ao falar da morte do irmão: 'pensei em abrir mão'

Celso Portiolli viveu um momento de vulnerabilidade no Domingo Legal, no SBT, na tarde de hoje. Durante o programa, o apresentador não conteve as lágrimas ao compartilhar dois episódios traumáticos que moldaram sua vida: a morte repentina do irmão e um grave acidente de ônibus que sofreu logo em seguida.

Celso Portiolli chora no Domingo Legal Imagem: Reprodução/ SBT

O que aconteceu

Ao conversar com um convidado, Portiolli revelou ter precisado gravar um programa de rádio no mesmo dia em que perdeu o irmão. "No dia que ele faleceu, tive que fazer programa de rádio. Depois do sepultamento, pensei em abrir mão de tudo", confessou, com a voz embargada. O apresentador não deu detalhes do que aconteceu com o irmão.