Autora fenômeno do TikTok: 'Quando termino um livro, alcanço as estrelas'

Splash: Seus livros, especialmente 'Três', ficaram muito famosos no Brasil. Como você se sente representando seu país e a região da Borgonha pelo mundo?

Valérie Perrin: Fico tocada e emocionada ao saber que meus romances são lidos em todo o mundo. Raramente penso nisso, senão acho que perderia a cabeça. É sempre extraordinário que meus personagens, com histórias relativamente simples, sejam tão cativantes. Através das redes, vejo o entusiasmo do povo brasileiro por 'Três'. O que eles postam, o que escrevem sobre este romance, é como um conto de fadas. Eu fico feliz em tocar todos os corações sem fronteiras.

Você já tinha trabalhado com roteiros anteriormente. Como a escrita literária entrou na sua vida?

Acho que a escrita literária veio até mim pelas centenas de romances que li na vida e que continuo lendo. Eles me nutriram. O fato de ter trabalhado com Lelouch (Claude Lelouch, seu marido) me trouxe muito: a estrutura e os diálogos de uma história, sua espinha dorsal.

Adoro escrever pensando nos meus leitores, adoro surpreendê-los para que nunca adivinhem o fim das minhas tramas. Graças à escrita de roteiros, aprendi a me colocar no lugar de todo mundo: uma criança, um senhor idoso, uma senhora, alguém terrivelmente odioso ou muito doce e empático.

Você é casada com o roteirista Claude Lelouch. No livro 'Querida Tia', o cinema é um tema muito presente. Qual a influência do assunto na sua vida e na sua obra?

Hoje não trabalho mais com Claude Lelouch, mas passei horas em sets de cinema e pude observar todo mundo. Fico muito impressionada com os cineastas, deve ser muito difícil traduzir uma intriga e palavras através de uma sequência de imagens. Isso me apaixona, além da relação entre atores, atrizes e o diretor ou diretora. É como uma história de amor, mesmo que seja platônica.

Em 'Querida Tia', Agnès, a narradora, é uma cineasta que perdeu o homem da sua vida, que a deixou por outra, mas ele também era seu principal ator. Ela fazia filmes para ele, não mais para ela. Com o fim da relação, de repente, ela se vê perdida.

Outro tema muito presente em seus livros é a música. Qual é o papel dela na sua história?

Escuto música desde que sou criança. Gosto de todos os gêneros, de todos os estilos, sou mais do que eclética quando se trata de música. Escuto tanto techno quanto música clássica, variedades francesas e internacionais dos anos 60 até hoje.