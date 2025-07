Ary Fontoura responde se namora aos 92 anos: 'Estou vivo'

Em fevereiro, ele foi internado para tratar um edema nas cordas vocais. "É difícil achar peça nova para máquina velha, então estou atento a qualquer sinal. Sempre joguei futebol, faço academia há vinte anos e estou inteirinho, sem depender de ninguém. Não me importo com mesquinharia e me mantenho otimista".

Desde a pandemia, Ary produz vídeos para suas redes sociais. Hoje com 6,5 milhões de seguidores no Instagram, ele reflete: "Quanto mais abertos, mais felizes seremos. Na rua, recebo elogios e abraços, é até difícil ir em alguns lugares. Tenho sete milhões de seguidores, são cem estádios do Maracanã cheios de gente querendo ver as minhas bobagens".