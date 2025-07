Whindersson Nunes fala sobre namoro e rebate críticas às suas pretendentes

Humorista declarou que esse tipo de comentário o prejudica. "Isso aí faz parecer como se eu não tivesse nada de interessante a oferecer a não ser minha fama e meu dinheiro. E não é verdade! Se não, não seria a pessoa que vocês gostam, essa pessoa que vocês acompanham", explicou.

Pode ter certeza que quando vocês virem em algum lugar e eu estiver com alguém, podem ter certeza de que essa pessoa conheceu um Whindersson que não é do YouTube, da busca do Google, nem da Netflix. Ela conheceu a consciência por trás do meu corpo, teve uma ótima experiência. Whindersson Nunes