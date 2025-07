Pedro Scooby aparece com rosto inchado após procedimento dentário e explica

Pedro Scooby, 36, exibiu o rosto inchado após reação a procedimento dentário.

O que aconteceu

O ex-BBB postou uma foto com o rosto inchado nas redes sociais. "Ontem estava pior", escreveu na legenda.

Depois disso, Scooby fez um vídeo explicando o que aconteceu. "Não vai dar pra responder todo mundo. Todo mundo me perguntando. Não foi nada demais, não. Foi uma limpeza que eu estava fazendo no dente e deu uma reação no canal da saliva, sei lá, onde sai a saliva", disse.