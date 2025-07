Pedro Almodóvar elege os melhores filmes do século 21; confira lista

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar, 75, foi convidado pelo The New York Times a listar seus filmes preferidos do século 21. Diretor de clássicos como "Fale com Ela" (2002) e "Tudo Sobre Minha Mãe" (1999), ele escolheu obras marcantes de diferentes países e estilos. Splash listou os dez títulos e onde assistir cada um deles.

'Amor' (2012)

Cena do filme francês 'Amor' Imagem: Disponível

Dirigido por Michael Haneke, o filme mostra um casal de idosos lidando com o fim da vida. Após um derrame, Anne depende totalmente do marido. Ele cuida dela com amor e sofrimento. Um retrato duro e sensível do envelhecimento. Disponível no Reserva Imovision.